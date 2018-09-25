Эксперт: рост цен на одежду в 2019 году не превысит 10%

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Рост цен на одежду и обувь в будущем году не превысит 10% при сохранении текущей ситуации, изменение НДС не повлияет на рост цен существенно. Такое мнение высказал ТАСС гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков.

"Сейчас многие поставщики и ретейлеры используют это [объявление о повышении НДС] как повод для увеличения цен. Как мне кажется, роста 20% ждать не приходится. Думаю, что рост будет, это нормально, инфляционные процессы всегда идут. Другой вопрос, что рост будет до 10% при условии, что сохранится текущая ситуация без глубоких изменений", - сообщил он, отметив, что рынок как был, так и остается высококонкурентным. "Ты, конечно, можешь повысить цены на 20%, но это может привести к остановке продаж, и тебе придется все равно снижать цену", - пояснил эксперт.

На влияние конкурентной среды указали и в Минпромторге. "Залог справедливых цен - максимально развитая конкуренция сбытовых каналов, прежде всего в части разноформатной розничной торговли. Ее развитие и заложено в действующей редакции Стратегии развития торговли", - сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Говоря о ценах на продукты, гендиректор агентства Infoline сообщил, что на конечную стоимость товаров проведение промо-активностей торговых сетей может повлиять даже больше, чем инфляция производства. "Если до конца первого полугодия мы видели рост промо-активностей, то с середины года этот процесс перестал нарастать, видим стабилизацию. Вот это будет влиять на конечную стоимость потребительской корзины сильнее, чем инфляция себестоимости производства", - пояснил Федяков.

Ранее газета РБК со ссылкой на экспертов сообщила, что ослабление курса рубля и планируемое повышение ставки НДС с 18% до 20% может стать причиной роста цен на одежду и обувь в 2019 году. Повышение, по данным статьи, может составить 10-20% в премиальном сегменте и 5-10% в бюджетном.