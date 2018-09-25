США вводят санкции против 12 российских компаний

ВАШИНГТОН, 25 сентября. /ТАСС/. Министерство торговли США приняло решение ввести ограничения против 12 российских компаний, которые, с точки зрения Вашингтона, действуют вразрез с интересами национальной безопасности Соединенных Штатов. Соответствующее извещение опубликовано во вторник в Федеральном реестре, точная дата вступления в силу рестрикций не указывается.

В черные списки минторга США попали компании "Аэрокомпозит", "Дайвтехносервис", Научно-производственное предприятие (НПП) "Гамма", научно-исследовательский институт "Вектор", компания Nilco Group, Обнинское научно-производственное предприятие "Технология", научно-производственное предприятие подводных технологий "Океанос", конструкторское бюро "Авиадвигатель", группа компаний "Инфотекс", компании "Сайрус Системс", Научно-производственная корпорация "Системы прецизионного приборостроения" и воронежский НИИ "Вега". Для всех этих организаций теперь будет действовать так называемая презумпция отказа на экспорт им американской продукции двойного назначения.

С точки зрения Вашингтона, эти компании, а также связанные с ними филиалы в Иране и Белоруссии, "действуют вразрез с интересами национальной безопасности и внешнеполитическими интересами Соединенных Штатов". В частности, утверждается, что научно-исследовательский институт "Вектор", Научно-производственное предприятие (НПП) "Гамма", компания "Сайрус Системс" и группа компаний "Инфотекс" якобы "способствовали деятельности злонамеренных российских субъектов в киберпространстве".

Что касается компании "Дайвтехносервис" и научно-производственного предприятия подводных технологий "Океанос", то они попали под санкции за "поставки оборудования и оказание поддержки ВМФ России". Остальные организации угодили в черный список минторга "за поддержку российской военной аэрокосмической отрасли".