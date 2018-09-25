С начала года автоинспекторы в РФ составили на водителей 87,5 млн протоколов

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Сотрудники ГИБДД за восемь месяцев этого года составили на водителей 87,5 млн административных протоколов за нарушения правил дорожного движения, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил врио заместителя начальника Главного управления организации безопасности дорожного движения Александр Быков.

"На начало сентября нами было составлено около 87,5 млн административных протоколов на водителей за нарушения ПДД, что на 20% больше, чем за аналогичный период 2017 года", - сказал Быков, выступая в ходе круглого стола в Совете Федерации на тему: "Административная ответственность как часть системы обеспечения безопасности на дорогах. Актуальные задачи и пути решения".

По его словам, сумма штрафов по этим протоколам составляет порядка 65 млрд рублей. "Надо отметить, что 60% оплачиваемых штрафов погашаются с использованием скидки в 50%. Значит, система работает", - подчеркнул представитель ГИБДД. При этом он отметил, что к настоящему времени судами на основании составленных протоколов вынесено 755 тыс. постановлений, из которых на сегодняшний день исполнено 87%.