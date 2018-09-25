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Акции "АвтоВАЗа" выросли на 4% на фоне сообщения о выводе с Московской биржи

Таким образом стоимость ценных бумаг компании составила 12,1 рубля за акцию

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Акции "АвтоВАЗа" на торгах Московской биржи выросли почти на 4% после сообщения о намерении компании провести делистинг с МосБиржи.

Как свидетельствуют данные торгов, бумаги компании выросли на 3,9%, до 12,1 рубля за акцию.

В июле совместное предприятие Ростеха и Renault - компания Alliance Rostec Auto B.V. - выставило так называемое MTO (Mandatory Tender Offer) - обязательную оферту миноритариям "АвтоВАЗа" в связи с превышением своей доли в капитале "АвтоВАЗа" отметки в 75%.

По состоянию на 16:56 мск рост акций составил 2,2%, или до 11,9 рубля за бумагу.

Ранее глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщал ТАСС, что Alliance Rostec может консолидировать до 100% акций "АвтоВАЗа", если сложатся соответствующие условия. В настоящее время Alliance Rostec принадлежит 83,5% в "АвтоВАЗе", что стало результатом процедуры рекапитализации автопроизводителя. В рамках рекапитализации завод очищен от долгов на сумму свыше 100 млрд рублей. Значительная часть долгов конвертирована в акции автопроизводителя, которые выкупила Alliance Rostec по закрытой подписке.

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