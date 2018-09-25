Голодец: около 1,5 млрд рублей будет направлено на проведение Года театра

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Почти 1,5 млрд рублей будет выделено дополнительно из бюджета на проведение Года театра в России. Об этом сообщила во вторник журналистам вице-премьер Ольга Голодец по итогам заседания оргкомитета по проведению Года театра.
"В дополнение к обычным средствам, которые выделяют Министерству культуры, 1,45 млрд рублей выделено на проведение дополнительных мероприятий в рамках Года театра", - сказала Голодец.
По словам министра культуры РФ Владимира Мединского, Министерство финансов РФ "в рабочем порядке уже дало подтверждение об учете дополнительных ассигнований в рамках бюджета Минкультуры на следующий год".
Заместитель председателя правительства отметила, что Год театра призван изменить культурное пространство России. "Основная задача - сделать наши лучшие образцы театрального искусства доступными на всей территории Российской Федерации", - подчеркнула председатель оргкомитета по проведению Года театра. Голодец также сообщила, что отдельным направлением Года театра станет проведение детских программ, поддержка детских и кукольных театров, студенческих фестивалей.
План мероприятий Года театра, окончательный вариант которого будет представлен 12 октября, включает не только события, но и качественные изменения отрасли. "Должно быть понятно, какие навыки должны получать режиссеры, директора театров, менеджеры театров. Должен быть театральный кадровый резерв, чтобы продвигать все наши театральные истории", - пояснила Голодец.
Президент РФ Владимир Путин объявил 2019 год Годом театра, подписав соответствующий указ 28 апреля.