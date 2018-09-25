Инвесторы могут сократить расходы на 20% благодаря статусу резидента ОЭЗ в СКФО

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Статус резидентов туристических особых экономических зон (ОЭЗ) на Северном Кавказе дает возможность инвесторам сократить расходы на 20%. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе компании "Курорты Северного Кавказа".

"Статус ОЭЗ - это тот самый подъемник для бизнеса, который стремится быть прибыльным и успешным. Частные инвесторы, участвующие в проекте, получают комплекс преференций, которые по совокупности делают инвестиционный проект дешевле на 20-30%", - цитирует пресс-служба слова гендиректора Хасана Тимижева.

Также он отметил важную роль государства в создании условий для привлечения инвесторов в туристические проекты, в частности через механизм особых экономических зон.

В состав туристического кластера Северо-Кавказского федерального округа сегодня входят пять особых экономических зон, развитие которых ведется в несколько этапов. В первую очередь в рамках утвержденного плана развития туристко-рекреационных особых экономических зон СКФО строительные работы идут на "Архызе" в Карачаево-Черкесии, "Эльбрусе" в Кабардино-Балкарии и "Ведучи" в Чечне. После 2020 года начнется второй этап развития ОЭЗ: один охватывает дагестанский курорт "Матлас", второй - "Армхи" в Ингушетии.