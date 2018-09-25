Столичные компании считают, что господдержка бизнеса в Москве повышает качество продукции

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Программы правительства Москвы по субсидированию бизнеса и промышленных предприятий позволяют предпринимателям увеличивать ассортимент производимой продукции и повышать ее качество, рассказали ТАСС представители столичных компаний, воспользовавшихся господдержкой.

Система субсидирования предполагает предоставление 13 различных мер поддержки - от помощи в лизинговых закупках и кредитовании до возмещения затрат на объекты капитального строительства и подключение к инженерным сетям. Программы субсидирования курирует департамент предпринимательства и инновационного развития столицы, ставший правопреемником реорганизованного департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города.

"Мы купили в лизинг лазерный станок, подавали заявку в департамент, нам компенсировали 25% стоимости, - рассказала ТАСС замгендиректора компании "ЛЕД-Эффект" (производитель светодиодного оборудования) Мария Кошелева. - Станок дал нам новое качество: он позволил производить, например, круглые светильники - у нас есть серия уличных светильников, которая сейчас наиболее популярна, она делается только на лазерном станке".

Компания, являющаяся одним из крупнейших российских производителей энергоэффективного светодиодного оборудования, сотрудничает со столичным департаментом четыре года и регулярно подает документы на участие в программах субсидирования. Сейчас на рассмотрении очередная заявка, связанная с получением средств на развитие.

"Мы подали заявку на субсидию на компенсацию процентов по кредиту, направленному уже не на покупку оборудования, а на пополнение оборотных средств с целью развития. Речь о 10 млн рублей - для нас это очень существенно. Оборот нашей компании - порядка 1 млрд рублей, но это выручка, а есть еще налоги, покупка комплектующих, и в этом миллиарде 10 млн чистой прибыли или возможность инвестировать - это существенно", - пояснила заместитель руководителя компании.

Какие есть программы

Программы предполагают девять видов субсидий для предпринимателей и четыре вида субсидий для промышленности. Предприниматели могут, в частности, получить компенсацию части затрат, связанных с участием в выставках (не более 350 тыс. рублей для выставок в РФ и не более 700 тыс. за рубежом), также выдаются субсидии на создание, развитие и модернизацию материально технической базы (до 50% затрат, но не более 100 млн рублей).

Другие субсидии компенсируют лизинговые платежи (25%, но не более 100 млн в год, при этом резидентам столичных технопарков и особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" затраты компенсируются полностью), а также затраты на приобретение оборудования (15%, но не более 10 млн рублей), проценты по кредитам для резидентов технопарков и ОЭЗ (те же условия) и для предприятий, получивших кредит, заем или аккредитив на приобретение оборудования (не более 200 млн).

Также предпринимателям предоставляются субсидии на уплату процентов по кредитам, полученным на открытие или развитие технопарков (не более 300 млн в год) и на создание центров молодежного инновационного творчества (7 млн рублей).

Субсидии для промпредприятий возмещают затраты на подключение к инженерно-техническим системам и увеличение технологических мощностей объектов капстроительства производственного назначения (50%, не более 100 млн на один земельный участок), а также затраты на уплату процентов по кредитам, полученным на создание или развитие имущественного комплекса технополиса или индустриального парка (не более 300 млн в год).

Предприятия также могут рассчитывать на возмещение затрат по кредитам и займам на приобретение оборудования (не более 200 млн в год). Еще одной формой поддержки промышленности является субсидия на уплату лизинговых платежей (до 25%, но не более 100 млн в год).

Фактор принятия решений

Для компании "ЛЕД-Эффект", являющейся одним из якорных резидентов технопарка "Мосгормаш" (подведомственная структура департамента предпринимательства и инновационного развития - прим. ТАСС), получение субсидий становится фактором принятия решений о закупке нового оборудования, говорит Кошелева. В частности, так были куплены два из трех станков, которые используются на предприятии.

"У нас два обрубных станка и один лазерный, они выполняют примерно одну функцию - режут листовой металл. Сначала у нас был один обрубной станок, мы начали понимать, что не справляемся, и три года назад заказали из Германии еще один станок, взяли его в лизинг, 25% нам компенсировал департамент - и для нас это было важным фактором при принятии решения", - говорит она.

В дальнейшем с помощью субсидий московского правительства был куплен лазерный станок, затем SMD-линия (линия поверхностного монтажа светодиодов). Новое оборудование, по ее словам, позволило увеличить скорость новых разработок и внедрения инноваций в серийное производство.

"Придумали, тут же попробовали, тут же посмотрели - нет, не так. Переделали еще раз - да, работает, - рассказывает Кошелева, как теперь работают разработчики. - То есть у нас сейчас скорость появления новинок очень сильно увеличилась по сравнению с тем, что было раньше".

Следующую субсидию компания рассчитывает получить на покупку оборудования для пластикового литья - его тоже теперь не будут заказывать на других предприятиях, что даст выигрыш во времени и увеличит концентрацию производства непосредственно в цехах "ЛЕД-Эффекта".

Поддержка цифровых технологий

Участие в программах субсидирования позволило существенно увеличить выручку ООО "ЦТВ", специализирующемуся на хранении и обработке данных. Компания получает доход за счет сдачи в аренду цифровых емкостей.

"Мы установили в Курчатовском институте ЦОД - Центр обработки данных, было закуплено два дизель-роторных источника бесперебойного питания. Для этого потребовался заем средств. В июле 2018 года мы получили 10 млн рублей по 741-му постановлению правительства Москвы (возмещение затрат на приобретение оборудования - прим. ТАСС), деньги частично пошли на покупку источников питания", - рассказала ТАСС замдиректора по стратегии и маркетинговым коммуникациям компании Елена Панфиленко.

Она добавила, что ввод в эксплуатацию бесперебойного ЦОД позволил создать семь новых рабочих мест, которые нужны для его обслуживания. "Выручка нашей компании после этого выросла на 15%, - сообщила Панфиленко. - Мы воспользовались программой в первый раз - и надеюсь, что не в последний, что будем пользоваться и дальше".

Взаимный интерес

Гендиректор компании ProShar (производитель пейнтбольных шаров) Анатолий Подкопов отметил, что еще несколько лет назад программ субсидирования не существовало, и дополнительных возможностей у бизнеса попросту не было.

"Когда мы восемь лет назад начинали свой бизнес, поддержки как таковой не было вообще. Совершенно другая история была уже два года назад - нашу компанию оперативно поддержал созданный при правительстве Москвы Фонд содействия кредитования, гарантия которого позволила нам увеличить кредитный портфель в банке на 10%, что было для нас существенно", - рассказал он ТАСС.

По словам Подкопова, все больше предпринимателей проявляют интерес к различным мерам поддержки московского правительства. "В частности, посредством диалога с властями бизнес пытается определять направления, которые бы обеспечивали максимальную поддержку", - говорит он.

В компании "ЛЕД-Эффект" подчеркивают и заинтересованность самих сотрудников департамента в эффективных контактах с бизнесом. "Это удобно, нас в департаменте все знают, можно лично позвонить, спросить, проконсультироваться. Сложно было в первый момент, когда было непонятно, куда идти, к кому обратиться. Сейчас уже проще, понятнее, легче, по крайней мере, все организовано разумно", - сказала Кошелева.

99 компаний

Ранее глава департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Фурсин отмечал, что город с 2012 года субсидирует затраты промышленных предприятий, связанных с уплатой процентов по кредитам и займам и части лизинговых платежей на приобретение производственного оборудования.

"С 2012 по 2017 год 99 компаний воспользовались данными программами, что позволило им привлечь 1,6 млрд рублей субсидий. В 2018 году мы получили еще 20 заявок на получение данной субсидии", - сказал он.

По словам Фурсина, проведение конкурсного отбора на получение субсидий - еще один инструмент государственной поддержки организаций, реализующих инвестиционные проекты в промышленности.