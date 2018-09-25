Росстат: инфляция в РФ в январе-августе составила 2,4%

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Инфляция в России в январе - августе составила 2,4%, в то время как в в странах Евросоюза потребительские цены выросли на 1,1%, говорится в материалах Росстата.

За этот период цены на продукты питания в России увеличились на 1,5%, в ЕС - на 0,4%.

В августе по сравнению с июлем инфляция в ЕС составила 0,2%, тогда как в России наблюдался нулевой рост потребительских цен. Продукты питания в ЕС за август подешевели на 0,1%, в России - на 0,5%.

В августе в ЕС заметно снизились цены на овощи, фрукты, масла и жиры. Больше всего овощи подешевели в Латвии - на 17,1%, Литве (снижение цен на 10,4%), Эстонии, Словакии, Польше и Чехии (на 4,7-6,5%). В среднем по ЕС овощи стали дешевле на 1,2%.

Фрукты существеннее всего подешевели в Польше (на 5,6%), Хорватии, Дании и Румынии (на 3,2-4,4%), масла и жиры - в Португалии (-4,2%), Дании (-3,5%), Эстонии (-2,3%). В среднем по ЕС фрукты подешевели на 0,8%, масла и жиры - на 0,6%

В России в августе 2018 года наибольшее снижение цен также отмечалось на овощи - 9,8%. Фрукты стали дешевле на 1,6%, сахар, джем мед, шоколад и конфеты - на 0,3%.

Молочные изделия, сыры и яйца в России в среднем не изменились в цене (в ЕС - подорожали на 0,2%).

Цены на мясо и мясопродукты выросли в России на 1% (в среднем по ЕС - на 0,1%), рыбу и морепродукты - на 0,4% (в ЕС - на 0,4%), хлебобулочные изделия и крупы - на 0,2% (в ЕС - на 0,2%), масла и жиры - на 0,3%.