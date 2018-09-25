ВЦИОМ: россияне считают главу "Газпрома" самым успешным топ-менеджером страны

"Самым успешным топ-менеджером, по мнению опрошенных, является А. Б. Миллер - 10% респондентов назвали его фамилию. На втором месте в "народном" рейтинге - Г. О. Греф - 6% наших сограждан считают его успешным. Третью строчку занимает И. И. Сечин (5%)", - говорится в материалах опроса, где также отмечено, что больше половины россиян (68%) затруднились назвать успешного топ-менеджера.

Большинство наших сограждан (94%) слышали слово "топ-менеджер", однако каждый второй опрошенный не знает, что оно означает. "О том, кто такие топ-менеджеры, знают 41% респондентов (62% среди людей с высшим образованием)", - отмечается в сообщении ВЦИОМ. По мнению россиян, топ-менеджер должен быть грамотным образованным и компетентным (так считают 32%), коммуникабельным (15%) и порядочным (14%). Лидерские качества оказались на четвертом месте (12%).

Треть россиян (33%) уверены, что стать топ-менеджером в нашей стране можно только с помощью дружеских связей. Доля респондентов, которые считают, что пост высшего уровня можно получить благодаря заслугам и успешному опыту управления равна 28%. "Мнения по поводу того, кто может стать топ-менеджером разделились: 49% респондентов утверждают, что эту должность могут занять только люди, с рождения обладающие определенными качествами, еще 41% говорят, что топ-менеджером можно стать, если развить в себе необходимые качества", - отмечается в соцопросе.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 12 сентября 2018 года, в нем приняли участие жители России в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью с 1,6 тыс. респондентов по случайной выборке. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.