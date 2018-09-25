Минпромторг считает комфортным для промышленности курс 62-68 рублей за доллар

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Комфортным для промышленности является курс 62-68 рублей за доллар. Об этом заявил журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Комфортный курс (для промышленных производителей) от 62 до 68 рублей за доллар. Все по-разному воспринимают ситуацию в части курса. Для экспортеров это очень выгодно", - сказал министр.

В то же время, по его словам, для компаний, которые закупают импортные комплектующие, ослабление рубля несет ряд трудностей.

"В частности автопрому для того чтобы захеджироваться от волатильности рубля, нужно больше локализовывать компоненты. Поэтому для автопрома это всегда дилемма. То есть, если у них экспортный потенциал хороший, они таким образом компенсируют потерю на удешевлении рубля", - добавил Мантуров.