Мантуров: бюджет предполагает 20 млрд рублей инвестиций в российско-китайский самолет

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Бюджет 2019-2021 годов предполагает 20 млрд рублей инвестиций в российско-китайский самолет, заявил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Предусмотрено более 20 млрд рублей на трехлетку (по российско-китайскому самолету - прим. ТАСС). Разбиты средства по годам с нарастанием с учетом того, что эквивалентную сумму вносят китайские партнеры. Что касается МС-21, то было принято решение сохранить средства, которые предусмотрены в текущем бюджете на 2019-2021 год на обеспечение с послепродажным обслуживанием. На 2019 год в части дофинансирования, а на оставшийся период времени на завершение ОКРов и на подготовку производства будет уже Ростех вкладывать средства из своих текущих ресурсов", - сказал Мантуров.

Оператором проекта лайнера CR929 выступает "Китайско-российская международная коммерческая авиастроительная компания с ограниченной ответственностью" (China-Russia Commercial Aircraft International Corporation, CRAIC). Ранее сообщалось, что в 2018 году программа CR929 перейдет к этапу эскизного проектирования. Начнется также отбор поставщиков авиационных систем и оборудования, который продлится около полутора лет.

В базовой комплектации авиалайнер будет рассчитан на 280 мест с дальностью полета 12 тыс. км. Собирать самолет будут в Шанхае, а проектировать - в России. Общий бюджет программы оценивается в $13 млрд.