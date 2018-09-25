Канада проведет встречу по реформированию ВТО в Оттаве 24-25 октября

НЬЮ-ЙОРК, 25 сентября. /ТАСС/. Правительство Канады организует в Оттаве 24-25 октября встречу представителей стран-единомышленников, на которой будут обсуждаться предложения по реформированию Всемирной торговой организации (ВТО), сообщил канадский министр международной торговли Джеймс Карр в ходе политико-экономической дискуссионной сессии в Нью-Йорке с участием премьер-министра Джастина Трюдо и некоторых членов его кабмина.

"Мы готовим встречу 24-25 октября с участием представителей 13 стран-единомышленников, на которой будем обсуждать реформу ВТО, - сказал он. - Мы хотим улучшить этот договор, посмотрим, сможем ли мы найти консенсус".

По информации источника ТАСС, эта встреча пройдет на уровне министров в Оттаве. Он уточнил, что в канадскую столицу приедут представители Австралии, Бразилии, ЕС, Кении, Мексики, Новой Зеландии, Норвегии, Сингапура, Чили, Швейцарии, Южной Кореи и Японии.

Как ранее сообщило агентство Bloomberg, Канада готова представить план по реформированию ВТО на фоне заявлений США о возможном выходе из организации. По его информации, проект под названием "Укрепление и модернизация ВТО" был подготовлен канадскими специалистами в августе этого года.

В начале июня на совещании своего кабинета президент США Дональд Трамп назвал "бедствием" Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) и ВТО. Он также заявлял, что Вашингтон будет добиваться реформирования этой организации.

ВТО была создана 1 января 1995 года на основе Генерального соглашения о тарифах и торговле, заключенного в 1947 году. Ее членами являются более 160 государств, с 2012 года к ВТО присоединилась Россия. Штаб-квартира организации находится в Женеве.