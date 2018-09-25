Глава ЦБ Аргентины подал в отставку в разгар переговоров с МВФ

БУЭНОС-АЙРЕС, 25 сентября. /ТАСС/. Глава Центробанка Аргентины Луис Капуто подал в отставку по личным мотивам, в то время как Буэнос-Айрес ведет переговоры об изменении условий предоставления кредита от Международного валютного фонда (МВФ). Об этом сообщила во вторник пресс-служба Центробанка страны.

По данным источников газеты Clarin, новым главой ЦБ станет заместитель министра финансов Гидо Сандлерис. Замглавы ЦБ Густаво Каньонеро сохранит свой пост.

"Председатель Центробанка Аргентины Луис Капуто подал сегодня заявление об отставке президенту республики Маурисио Макри", - говорится в сообщении регулятора.

По сообщению пресс-службы, Капуто принял решение "по личным мотивам". В сообщении говорится, что Капуто, назначенный на пост главы ЦБ в июне текущего года, "убежден, что новое соглашение с МВФ восстановит доверие к фискальной, финансовой и валютной ситуации" в стране.

Макри 8 мая запросил помощи у МВФ на фоне резкой девальвации национальной валюты. В июне исполнительный совет МВФ одобрил соглашение о предоставлении республике кредита на сумму $50 млрд в течение трех лет, включая немедленное выделение $15 млрд.

С начала года курс аргентинского песо упал более чем на 50%. Из-за продолжающейся девальвации власти Аргентины объявили о планах согласовать досрочное предоставление части кредита МВФ.