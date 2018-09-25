Зарубежный опыт создания ветроиндустрии и его применение в России обсудят на РЭН-2018

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Вопросы локализации производства ветрогенераторов обсудят в рамках форума "Российская энергетическая неделя". Об этом говорится в сообщении Росконгресса.

В дискуссии примут участие представители Минпромторга РФ и ведущих производителей отрасли - Vestas, Siemens Gamesa Renewable Energy, Windar Renovables, Dongfang, Ming Yang.

"Эксперты обсудят зарубежный опыт создания ветроиндустрии и его возможное применение в России, наиболее важные производственные стандарты производителей компонентов, проблемы вовлечения новых участников в процесс локализации, необходима ли России национальная линейка ветрогенераторов и другие насущные вопросы", - говорится в сообщении Росконгресса.

При этом отмечается, что одним из главных требований российского законодательства по поддержке возобновляемых источников энергии является обеспечение уровня локализации производимого оборудования. В частности, для ветрогенерации этот показатель к 2019 году должен достичь 65%, из которых 44% - это непосредственно компоненты ветрогенераторов.

В сообщении также говорится, что производственные возможности и территориальное расположение предприятий, производящих такое оборудование, предоставляют рынку возможности для расширения на всей территории страны. "Это мощный потенциал, способный укрепить формирующуюся отрасль энергетического машиностроения в России. Новая отрасль имеет и высокий экспортный потенциал - развитие ветроэнергетики в сопредельных государствах может быть обеспечено, в том числе и при участии производственных предприятий России", - отметили в Росконгрессе.

О форуме

Международный форум по энергосбережению и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя" (РЭН) пройдет в Москве с 3 по 6 октября 2018 года. Целью мероприятия является обсуждение актуальной мировой энергетической повестки, определение основных направлений развития отраслей ТЭК, поиск оптимальных решений в ответ на существующие вызовы. ТАСС - информационный партнер РЭН-2018.

Общее число участников РЭН-2017 превысило 10 тыс. человек. Количество иностранных стран-участниц московской площадки РЭН-2017 составило 94.

Фонд Росконгресс - социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.