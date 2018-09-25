Перспективы использования СПГ в странах АТР обсудят на Российской энергонеделе

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Новые возможности использования сжиженного природного газа (СПГ), а также перспективы сотрудничества и устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) обсудят участники международного форума "Российская энергетическая неделя", который пройдет 3-6 октября в Москве, говорится в сообщении Росконгресса.

Свои предложения по формированию рынка СПГ, нюансы ведения диалога со странами-потребителями и прогнозы социально-экономического развития АТР представят крупнейшие игроки рынка СПГ в регионе. Модератором мероприятия выступит директор отдела энергетики, экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана ООН Лю Хунпэн. В роли спикеров заявлены представители министерств энергетики Шри-Ланки, Непала, Бангладеш, компаний "Новатэк", PT Anglo Euro Energy Indonesia, Herbert Smith Freehills LLP, Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" и Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии.

По оценке Минэнерго РФ, в настоящее время отмечается возрастающий интерес азиатских стран к формированию собственной инфраструктуры СПГ для увеличения доли газа в своем энергобалансе или создания газового хаба, обслуживающего соседние страны. Положительная динамика связана с активным экономическим ростом, увеличением населения, возрастающим энергопотреблением, а также повышением значимости экологических аспектов в АТР. На сегодняшний день более 2 млрд жителей АТР не имеют доступа к экологически чистым видам топлива и более 400 млн - к электроэнергии.

Директор Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Татьяна Митрова подчеркивает, что самое перспективное направление для поставок российского газа - внешние рынки. Она убеждена, что для повышения конкурентоспособности экспорта российского СПГ необходимо последовательно развивать новые бизнес-модели. По ее мнению, "российские производители могут создать на рынке очень эффективный механизм, предполагающий сочетание разных инструментов - от долгосрочных контрактов до свопов и онлайн-торговли".

"СПГ - это та ниша, в которой возможен большой рост и в которой российские производители, теоретически, могут стать законодателями мод. Однако для этого необходимо проделать большую работу как в области разработки маркетинговой стратегии, адаптированной к рынку СПГ, так и в области снижения себестоимости", - считает Митрова.

О форуме

Международный форум по энергосбережению и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя" (РЭН) пройдет в Москве с 3 по 6 октября 2018 года. Целью мероприятия является обсуждение актуальной мировой энергетической повестки, определение основных направлений развития отраслей ТЭК, поиск оптимальных решений в ответ на существующие вызовы.

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