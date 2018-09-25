"Победа" отказалась от полетов из Калининграда в Лондон и вернет пассажирам деньги

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") отменил запуск рейсов в Лондон (аэропорт Станстед) из Калининграда из-за невозможности выполнить требования пограничной службы британского аэропорта. Все обязательства перед пассажирами будут выполнены, сообщили ТАСС в пресс-службе "Победы".

"Победа" вынуждена приостановить продажу билетов и отменить запланированные рейсы по маршруту Калининград - Лондон из-за технической невозможности обеспечить выполнение IT-требований пограничной службы в лондонском аэропорту Станстед по предоставлению персональных данных клиентов. Все обязательства перед клиентами, оформившими билеты на отмененные рейсы, будут выполнены в полном объеме: с каждым клиентом ведется работа в индивидуальном порядке", - рассказали в авиакомпании.

Полеты из Калининграда в Лондон и обратно планировалось начать 23 октября, предполагалось три рейса в неделю. Продажа билетов на этом направлении была открыта 11 августа.

"Победа" получила допуск к регулярным рейсам в Лондон из Калининграда и Санкт-Петербурга в мае этого года. Из Калининграда в Лондон нет прямых рейсов, из Санкт-Петербурга полеты выполняет авиакомпания "Россия", также входящая в "Аэрофлот".