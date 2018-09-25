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СМИ: Саудовская Аравия намерена обсудить с РФ соглашение об открытии торгпредства

Министр торговли Саудовской Аравии обсудит соглашение с российской стороной

ТАСС, 25 сентября. Правительство Саудовской Аравии поручило во вторник министру торговли и инвестиций Маджеду бен Абдалле аль-Касаби обсудить с российской стороной проект межправительственного соглашения об учреждении торгового представительства. Об этом в своем Twitter сообщило The official Saudi Press Agency.

По его данным, "кабинет министров уполномочил министра торговли и инвестиций обсудить с российской стороной проект соглашения между правительством саудовского королевства и правительством России о создании торгового представительства и подписать его".

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РоссияСаудовская Аравия
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