СМИ: Саудовская Аравия намерена обсудить с РФ соглашение об открытии торгпредства

ТАСС, 25 сентября. Правительство Саудовской Аравии поручило во вторник министру торговли и инвестиций Маджеду бен Абдалле аль-Касаби обсудить с российской стороной проект межправительственного соглашения об учреждении торгового представительства. Об этом в своем Twitter сообщило The official Saudi Press Agency.

По его данным, "кабинет министров уполномочил министра торговли и инвестиций обсудить с российской стороной проект соглашения между правительством саудовского королевства и правительством России о создании торгового представительства и подписать его".