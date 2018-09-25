"Дочка" "ПИК-комфорт" обратится в ФАС из-за ситуации в Электроуглях

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Управляющая компания "КУРС- Электроугли" (входит в структуру "ПИК-Комфорт") намерена обратиться в федеральную антимонопольную службу из-за отключения горячей воды в Электроуглях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании во вторник.

Ранее сообщалось, что в связи с отключением горячей воды в Электроуглях губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе заседания регионального правительства во вторник в целом раскритиковал работу "ПИК-Комфорт". По данным министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья, горячей воды не было в 59 домах и нескольких социальных объектах города. Ее подачу восстановили во второй половине дня во вторник.

"Мы считаем данного поставщика ненадежным, поскольку со стороны РСО не были предприняты мероприятия для избежания введения ограничения на поставку коммунальных ресурсов, а также ПАО "Ногинсктрансинвест" неоднократно сам выступал должником перед поставщиком газа. С целью защиты интересов собственников ООО "КУРС-Электроугли" инициировало обращение в ФАС по вопросу незаконности введения ограничения на подачу горячей воды ПАО "Ногинсктрансинвест", - сообщили в пресс-службе "ПИК-комфорт".

В компании добавили, что у "КУРС-Электроугли" не было просроченной задолженности перед "Ногинсктрансинвест", которая могла дать основания для отключения горячей воды.