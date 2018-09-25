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Генассамблея ООН - 2018

США призывают ФРГ сменить курс, чтобы не стать "полностью зависимой" от энергии РФ

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. США призывают Германию немедленно изменить курс, чтобы не стать "полностью зависимой от российских энергоресурсов".

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Об этом заявил во вторник президент США Дональд Трамп на общеполитической дискуссии 73-й сессии Генассамблеи ООН.

"Германия станет полностью зависимой от российских энергоресурсов, если не изменит немедленно свой курс", - утверждал политик.

"Полагаться на единственного иностранного поставщика энергоносителя значит делать страну уязвимой перед угрозой вымогательства и запугивания. Поэтому мы приветствуем такие государства, как Польша, за выход из числа участников строительства Балтийского трубопровода ["Северный поток - 2"], чтобы больше не зависеть от России", - заявил Трамп.

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СШАГерманияРоссияТрамп, ДональдГенассамблея ООН - 2018
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