Власти Дагестана создают базу имущественных предложений для инвесторов

МАХАЧКАЛА, 25 сентября. /ТАСС/. База имущественных предложений для инвесторов создается в Дагестане в рамках улучшения инвестиционной привлекательности республики. Об этом сообщил во вторник на сессии парламента региона глава регионального правительства Артем Здунов.
"Хотел бы отметить необходимость улучшения инвестиционной привлекательности республики. <...> Создается база имущественных предложений для инвесторов. В рамках интерактивной карты на инвестиционном портале будет размещена информация о всех земельных участках и объектах недвижимости, которые мы предлагаем для реализации инвесторам", - сказал Здунов.
По его словам, в рамках улучшения инвестиционной привлекательности региона также предпринимаются меры по расширению сети промышленных парков, обеспечено возобновление финансирования со стороны Фонда развития моногородов в целях завершения строительства инженерной инфраструктуры промышленного парка "Уйташ".
Кроме того, как сообщил премьер-министр, сегодня в республике формируется группа проектных менеджеров, которые станут для инвесторов "одним окном и будут вести сопровождение проектов на всех этапах жизненного цикла".
"Чтобы инвесторы не ходили по ведомствам и не выпрашивали для себя какие-то преференции, а работали с конкретным менеджером. Кстати, в правительстве эту работу возглавил один из победителей кадрового конкурса", - добавил Здунов.