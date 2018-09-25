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Завод по переработке древесины построят в кировском моногороде Стрижи

Стоимость объекта составила 780 млн руб.

КИРОВ, 25 сентября. /ТАСС/. Компания "Квик" планирует построить в моногороде Стрижи Кировской области завод по производству деревянных домов. Инвестиции в проект составят около 780 млн рублей, сообщила во вторник министр экономического развития и поддержки предпринимательства региона Наталья Кряжева во время пресс-тура в Стрижи.

"Инвестор - компании "Квик" - намерен вложить порядка 780 млн рублей в реализацию проекта", - сообщила Кряжева.

По словам директора компании Александра Кочурова, проект предусматривает строительство предприятия по глубокой переработке древесины и производству домокомплектов из клееного и профилированного бруса, а также по производству палубного паркета из березы и хвойных пород.

"К концу года мы должны подать готовый проект в министерство, к 2021 году планируем выйти на максимальные производственные мощности, в целом же реализация проекта займет шесть лет", - отметил Кочуров, уточнив, что завод займет территорию общей площадью 11 га, ведется работа по формированию земельного участка.

Компания "Квик" работает в Кировской области с 2014 года, занимается распиловкой и строганием древесины.

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