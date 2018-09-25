"Автодор" в октябре начнет проектирование платной автотрассы Москва - Казань

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Госкомпания "Автодор" в начале октября начнет проектирование платной автотрассы Москва - Казань, рассказал журналистам председатель правления компании Сергей Кельбах.
"В первых числах октября будут объявлены конкурсные процедуры. Так что в плане закупок на этот год предпроектные работы и планировочные решения уже стоят. Мы реализуем пока участок 729 километров скоростной автомобильной дороги Москва - Нижний Новгород - Казань. Источник [финансирования] - концессионные соглашения, внебюджетные инвестиции будут составлять минимум 30%. Закончить [строительство планируется] в 2024 году", - сказал Кельбах.
Участок автомобильной дороги Москва - Нижний Новогород - Казань включен в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года и является частью коридора Европа - Западный Китай. "В то же время это составная часть коридора Запад - Восток, если брать точкой отсчета ЦКАД", - добавил Кельбах.
В то же время, по словам Сергея Кельбаха, в нынешнем виде проект Москва - Нижний Новгород - Казань не столько транзитный, сколько обеспечивающий межрегиональные связи. "Но в Казани коридор Запад - Восток не останавливается. Мы уже включили по поручению Минтранса продолжение этого коридора Казань - Екатеринбург в свои планы предпроектных работ", - отметил он, добавив, что речи об активных строительных работах в ближайший шестилетний период не идет, но трассировка, проработка финмоделей и т.п. начнутся уже в ближайшее время.