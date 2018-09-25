Два рисоперерабатывающих завода готовы к запуску в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 25 сентября. /ТАСС/. Два рисоперерабатывающих завода, которые смогут брать до половины выращиваемого в Дагестане риса, готовы к запуску в Кизлярском районе республики. Об этом сообщил во вторник на сессии парламента региона глава регионального правительства Артем Здунов.

"Подготовлены к запуску два завода по переработке риса, которые смогут перерабатывать до 50% риса, выращиваемого в республике", - сказал Здунов.

Кроме того, по его словам, в этом году начнутся работы по реконструкции объектов Старотеречной оросительной системы стоимостью более 300 млн рублей, что позволит "расширить площади рисосеяния на севере республики до 21 тыс. га".

Ранее сообщалось, что осенью 2018 года в Кизлярском районе Дагестана планируется сдать два рисоперерабатывающих завода. Их построили, по данным Минсельхоза региона, самые крупные рисопроизводители республики - ООО "Нива" в селе Сар-Сар, у которого 2 тыс. га риса, и ОАО "Кизляр- Агрокомплекс" (село Черняевка) - 900 га.

По информации Минсельхоза Дагестана, мощность завода в селе Сар-Сар составляет 120 тыс. т, мощность предприятия в Черняевке - более 30 тыс. т риса.