Ростех заявил, что принял новые санкции США к сведению, они не повлияют на его работу

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Новые санкции никак не повлияют на работу Ростеха, а их авторы должны понимать, что так демонстрируют свою слабость. Об этом во вторник ТАСС сообщили в госкорпорации.
"Очередные санкции, еще один список. Как это отразится на нас? Никак. Приняли к сведению, идем дальше", - заявили в Ростехе.
Там также указали, что "авторы запретов должны понимать, что таким образом демонстрируют не силу, а собственную слабость".
Ранее стало известно, что министерство торговли США приняло решение ввести ограничения против 12 российских компаний, которые, с точки зрения Вашингтона, действуют вразрез с интересами национальной безопасности Соединенных Штатов. В частности, под ограничения подпали компании Ростеха: Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" имени А. Г. Ромашина, научно-исследовательский институт "Вектор", конструкторское бюро "Авиадвигатель", воронежский НИИ "Вега".