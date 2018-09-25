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Санкции в отношении России
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Ростех заявил, что принял новые санкции США к сведению, они не повлияют на его работу

В госкорпорации указали, что "авторы запретов должны понимать, что таким образом демонстрируют не силу, а собственную слабость"

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Новые санкции никак не повлияют на работу Ростеха, а их авторы должны понимать, что так демонстрируют свою слабость. Об этом во вторник ТАСС сообщили в госкорпорации.

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"Очередные санкции, еще один список. Как это отразится на нас? Никак. Приняли к сведению, идем дальше", - заявили в Ростехе.

Там также указали, что "авторы запретов должны понимать, что таким образом демонстрируют не силу, а собственную слабость".

Ранее стало известно, что министерство торговли США приняло решение ввести ограничения против 12 российских компаний, которые, с точки зрения Вашингтона, действуют вразрез с интересами национальной безопасности Соединенных Штатов. В частности, под ограничения подпали компании Ростеха: Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" имени А. Г. Ромашина, научно-исследовательский институт "Вектор", конструкторское бюро "Авиадвигатель", воронежский НИИ "Вега".

Теги
СШАРоссияСанкции в отношении России
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