Производство препаратов плазмы крови локализуют в Рязанской области по специнвестконтракту

ТАСС, 25 сентября. Производство фармацевтических субстанций и препаратов плазмы крови человека полного цикла компании "Октафарма-Фармимэкс" будет локализовано в Рязанской области к 2025 году в рамках специального инвестиционного контракта, подписанного во вторник в Минпромторге РФ. Предприятие будет поставлять продукцию в медучреждения России и стран СНГ, сообщил на церемонии подписания губернатор региона Николай Любимов.
"Старт дан проектированию и строительству, и я рад, что у нас в Скопинском районе Рязанской области появится высокотехнологичное производство фармацевтическое полного цикла, которое даст району и области более 250 перспективных рабочих мест, и, конечно, я уверен, даст старт расширению фармацевтического кластера. <...> Проект уникальный и первый такой в России. Объемов производства будет достаточно для экспорта в страны СНГ", - отметил он.
Как уточнили в Минпромторге, реализация проекта позволит локализовать в РФ к 2025 году полный цикл производства фармпрепаратов из плазмы крови человека и выйти на рынок госзаказа в качестве единственного поставщика. Мощность производства составит 600 тыс. л плазмы в год, объем инвестиций - 5,4 млрд рублей.
В правительстве Рязанской области ТАСС пояснили, в рамках специнвестконтракта также будет создано десять центров сбора плазмы крови с дополнительными инвестициями 1 млрд рублей. Как уточнили ТАСС в Минэкономразвития Рязанской области, это первый специнвестконтракт, действующий в регионе.