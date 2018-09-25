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Молдавия будет добиваться отмены пошлин на экспорт в РФ

Президент страны Игорь Додон уточнил, что речь идет об основных экспортных товарах - плодоовощной продукции, вине и консервах

КИШИНЕВ, 25 сентября. /ТАСС/. Молдавия будет добиваться отмены пошлин на экспорт продовольственной продукции в Россию в ближайшие месяцы. Об этом президент республики Игорь Додон заявил в интервью телеканалу Accent во вторник.

"Я буду убеждать наших российских партнеров снять пошлины на несколько категорий товаров. Это наша плодоовощная продукция, яблоки и т.д., наши консервы и наша винодельческая отрасль", - сказал Додон.

Президент обратил внимание, что эти товарные позиции были главными составляющими молдавского экспорта в Россию. Он напомнил, что введенные в 2014 году пошлины сделали их неконкурентоспособными. По словам Додона, он будет добиваться решения по этому вопросу в ближайшие месяцы.

Торговля между двумя странами пострадала после того, как молдавское правительство в 2014 году подписало соглашения об ассоциации и создании зоны свободной торговли с ЕС, а Россия, опасаясь реэкспорта европейских товаров, ввела пошлины на молдавские товары. Кроме того, из-за несоответствия нормам безопасности Россия временно ввела запрет на импорт фруктов и овощей из этой страны. Однако с 2016 года Россельхознадзор начал постепенно разблокировать поставки, они ведутся под контролем российских экспертов и только при наличии договоров с импортерами в РФ.

Как заявил ранее президент Молдавии, Кишинев потерял прежние позиции на российском рынке, а полноценную замену своим экономическим интересам в Европе так и не нашел.

Теги
РоссияМолдавияДодон, Игорь
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