"Газпром" гарантировал Молдавии запрошенные объемы газа на 2019 год

КИШИНЕВ, 25 сентября. /ТАСС/. Молдавия будет обеспечена необходимыми объемами газа в 2019 году. Как сообщила во вторник пресс-служба правительства республики, такие гарантии премьер-министр Павел Филип получил от заместителя председателя правления ОАО "Газпром" Валерия Голубева на встрече в Кишиневе.
"Руководство российского концерна заверило, что внутренний рынок Молдавии будет обеспечен необходимыми объемами газа в течение 2019 года", - говорится в сообщении.
Одной из главных тем встречи стал процесс реструктуризации распределительной компании "Молдовагаз", 50% акций которой принадлежит российскому газовому холдингу, отмечается в сообщении. После подписания Молдавией соглашения об ассоциации с ЕС республика обязалась присоединиться к Третьему европейскому энергопакету, который предусматривает разделение этапов продажи, транспортировки и распределения газа между разными операторами. Эти условия Молдавия обязалась внедрить к 1 января 2010 года. Как отметил премьер, правительство обеспечит всю необходимую поддержку, чтобы реструктуризация была завершена в срок.