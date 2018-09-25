Коми планирует выйти на профицитный бюджет в 2020-2021 годах

СЫКТЫВКАР, 25 сентября. /ТАСС/. Правительство Коми сформировало бюджет на 2019 год с дефицитом в 1,8 млрд рублей, в 2020-2021 гг. бюджет сверстан с незначительным профицитом в 400 и 200 млн рублей соответственно. Об этом сообщила во вторник на заседании регионального правительства министр финансов республики Галина Рубцова.

"Полностью избежать дефицита бюджета пока не удается, бюджет на 2019 год сформирован с дефицитом в 1,8 млрд рублей. В 2020 и 2021 году запланирован незначительный профицит в 0,4 и 0,2 млрд рублей соответственно. В целом проводимые за последние пять лет работы по оздоровлению финансовой системы региона дали свои результаты, в том числе и в оценке рейтинговых агентств, которые присвоили республике в 2018 году прогноз стабильный и позитивный. В 2016 году прогноз был негативный в связи с ростом госдолга", - сказала министр.

По ее данным, доходы бюджета на 2019 год составят 72 млрд рублей, в 2020 году - 73,5 млрд, в 2021 году - 73,8 млрд. Расходы в 2019 году будут на уровне 73,8 млрд, в 2020 году - 73,1 млрд, в 2021 году - 73,6 млрд. Прогнозируется рост налоговых и неналоговых доходов регионального бюджета на 3,8% до 68,7 млрд рублей в 2019 году, в 2020 году ожидается поступление 70,5 млрд, в 2021 - 71,5 млрд рублей. Основные образующие бюджет - налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц и налог на имущество. Запланировано также увеличение дорожного фонда на 11,4% до 3,9 млрд в 2019 году, в 2020 и 2021 годах фонд составит по 4 млрд рублей.

"Приоритет на предстоящие три года - сохранение и укрепление стабильности бюджетной системы, а также формирование финансовой основы для реализации 12 федеральных национальных проектов, которые будут вплетены во все действующие региональные госпрограммы. Также безусловный приоритет - исполнение всех социальных обязательств", - отметила Рубцова.

Так, с 1 января 2019 года предусмотрена индексация на 4% всех мер социальной поддержки, с 1 сентября - стипендий студентам, с 1 октября - зарплаты госслужащим. До этого индексация проводилась в 2016 году. В 1,5 раза - с 2,7 до 4,2 млрд рублей - увеличен объем финансовой помощи муниципалитетам, которая будет выделяться в зависимости от налогового потенциала территорий и численности жителей. Проект бюджета будет внесен на рассмотрение Госсовета Коми 1 ноября.

Предельный госдолг

При этом бюджет на 2019 год сформирован с предельным уровнем государственного долга - 41,1 млрд рублей. Это на 4%, или на 1,7 млрд рублей больше показателя 2018 года и составит 60% доходной части регионального бюджета, отметила Рубцова.

"Бюджет на 2019 год сформирован с учетом принятых обязательств по соглашению с Минфином России о реструктуризации и уменьшении госдолга. Он сформирован уже с предельным объемом долга. Дефицит бюджета 2018 года составит 1,5 млрд рублей, 2019 года - 1,8 млрд, поэтому предусмотрены коммерческие займы. Профицит в 2020 и 2021 годах в 0,4 и 0,2 млрд будет направлен на уменьшение госдолга", - сказала министр.

В 2020 году запланировано уменьшить госдолг на 1,3% до 40,6 млрд, в 2021 году - на 0,8% до 40,3 млрд, что составит соответственно 58% и 56% от собственных доходов региона.

Как отметил глава республики Сергей Гапликов, за последние годы региону удалось обеспечить устойчивость финансовой системы, поэтому главная теперь задача - обеспечить финансирование всех обязательств, государственных инвестиционных программ, исполнение указов президента.

По словам министра финансов, на предстоящие три года запланирован беспрецедентный размер инвестиций - 10 млрд рублей, из которых наиболее весомые суммы в 2,2 млрд запланированы на строительство объектов здравоохранения, 2,1 млрд - на объекты образования и 2 млрд рублей - на строительство участков автодороги Сыктывкар - Нарьян-Мар.