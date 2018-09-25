"Ростелеком" потратил 35 млн рублей на новый бренд

ТАСС, 25 сентября. Госоператор "Ростелеком" сообщил о ребрендинге, который соответствует стратегии компании по цифровой трансформации из оператора услуг связи в IT-компанию, передает корреспондент ТАСС с презентации нового бренда.
"На разработку новой айдентики, ее "приземление", разработку брендбука и собственного фирменного шрифта было затрачено 35 млн рублей", - рассказала журналистам директор по маркетингу "Ростелекома" Елена Доброхотова. По ее словам, госоператор оптимизировал бюджет там, где это возможно. "Например, большое количество рекламных материалов и обновленный сайт rt.ru были полностью разработаны внутри компании", - добавила она.
Доброхотова также отметила, что часть затрат на ребрендинг будет распределена по времени: обновление офисов, замена вывесок, переоформление офисов продаж и обслуживания будет проходить постепенно. "Это будет происходить естественным путем в связи с перелокацией салонов и их запланированным ремонтом. Мы заранее готовили розничную сеть к внедрению нового бренда: в последние месяцы около 250 салонов было релоцировано, а их оформление делалось таким образом, чтобы быстро заменить вывески и другое оформление", - резюмировала она.
О возможности ребрендинга "Ростелекома" глава госоператора Михаил Осеевский говорил еще год назад. До этого госоператор проводил ребрендинг в 2011 году, тогда на логотипе компании появилось "ухо". По словам президента "Ростелекома", госоператор решил уйти от образа, связанного с предоставлением только услуг телефонной связи, поэтому и отказалась от прежнего логотипа.
По итогам I полугодия 2018 года более половины выручки "Ростелекому" принесли цифровые и контентные сервисы (например, доступ в интернет, платное ТВ, облачные решения и дата-центры, кибербезопасность). "Сейчас для нас в приоритете не просто количество подключений, теперь мы боремся за целые сферы жизни, создавая экосистемы цифровых сервисов, в которых наш клиент найдет подходящее для себя решение", - пояснил Осеевский.
Новый визуальный стиль оператора разработан в партнерстве с агентствами Bootleg (группа BBDO) и Saffron Brand Consultants. Первая рекламная кампания в обновленном фирменном стиле стартует 1 октября.
"Ростелеком" также представил несколько новых сервисов: в частности, мультимедийную платформу Wink (объединяет мобильное приложение, web-портал и приложение для Smart TV), и образовательную платформу "Ростелеком Лицей".