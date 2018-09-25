Власти Дагестана планируют разработать спецпрограмму по поддержке виноградарства в регионе

МАХАЧКАЛА, 25 сентября. /ТАСС/. Власти Дагестана совместно с виноградарями республики планируют разработать специальную программу по поддержке виноградарства, сообщил во вторник на сессии парламента региона глава республиканского правительства Артем Здунов.

"Республика располагает значительным потенциалом для развития виноградарства. На его поддержку в текущем году из республиканского бюджета выделено 250 млн рублей. В то же время имеются проблемы с закупочными ценами на виноград. Здесь необходимо учитывать интересы производителей винограда и тех, кто его перерабатывает, в этой связи будет разработана специальная программа", - сказал Здунов.

По его словам, эта программа учтет "все вопросы, начиная от ассортимента и посадочного материала, создания питомника саженцев, складского хранения, заканчивая реализацией продукции". "Данную программу мы будем разрабатывать совместно с виноградарями", - добавил глава правительства.

Он также отметил, что себестоимость коньяка из импортируемых спиртов намного дешевле по сравнению с дагестанским, произведенным из местного виноградного сырья. "И это основная проблема на самом деле. Поэтому мы уже обратились в федеральные органы, Минфин России по изменению данной ситуации в пользу дагестанских производителей. Есть понимание и желание помочь нам", - уточнил Здунов.

Как сообщалось ранее, в 2018 году в Дагестане планируют собрать около 170 тыс. т винограда, тем самым побив рекорд 2017 года, когда собрали 168,8 тыс. т. Переработать в этом году планируется до 115 тыс. т урожая винограда. В прошлом году на переработку было отправлено более 106 тыс. т.

По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия региона, в 2016-2017 гг. в Дагестане было заложено около 3,5 тыс. га виноградников, из федерального бюджета на поддержку отрасли было выделено 1,2 млрд рублей. Сейчас общая площадь виноградников в Дагестане составляет более 25 тыс. га, из них 18,2 тыс. га - плодоносящие, дополнительно до конца года будет заложено 1,5 тыс. га. Дагестан по валовому сбору и по площадям виноградников занимает второе место в РФ, уступая лишь Краснодарскому краю. Абсолютный рекорд по валовому сбору был зафиксирован в Дагестане в 1984 году - тогда было собрано 384 тыс. т винограда, при общей площади виноградников в 70 тыс. га.