Роспотребнадзор предлагает наказывать за фальсификацию продуктов

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Роспотребнадзор считает необходимым введение в России наказания за фальсификацию продуктом питания. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
"Роспотребнадзор предлагает ввести наказание за фальсификацию продуктов", - сказал представитель ведомства.
Как сообщалось, в ходе Восточного экономического форума Роспотребнадзор и Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) подписали соглашение о сотрудничестве, целью которого является совместная борьба с фальсификатом на молочном рынке. Согласно документу, стороны будут осуществлять совместный мониторинг качества молока и молочной продукции.
Кроме того, они планируют взаимодействовать при проведении мониторинга качества молока и молочной продукции в организациях торговли, в том числе в торговых сетях.
Ранее проверки Роспотребнадзора показали, что в первом полугодии 2018 года доля импортной молочной продукции, не соответствующей предъявляемым требованиям, в том числе по показателям фальсификата, составила 6%. Подводя итоги проверок на фальсификат на молочном рынке в 2017 году, специалисты Роспотребнадзора выяснил, что доля фальсификата в молочной продукции в социальных учреждениях по итогам 2017 года сохранилась примерно на уровне 2016 года, в размере 20% от всего выявленного фальсификата.