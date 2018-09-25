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Роспотребнадзор предлагает наказывать за фальсификацию продуктов

Проведенные ведомством проверки показали, что в первом полугодии доля импортной молочной продукции, не соответствующей предъявляемым требованиям, составила 6%

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Роспотребнадзор считает необходимым введение в России наказания за фальсификацию продуктом питания. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Роспотребнадзор предлагает ввести наказание за фальсификацию продуктов", - сказал представитель ведомства.

Как сообщалось, в ходе Восточного экономического форума Роспотребнадзор и Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) подписали соглашение о сотрудничестве, целью которого является совместная борьба с фальсификатом на молочном рынке. Согласно документу, стороны будут осуществлять совместный мониторинг качества молока и молочной продукции.

Кроме того, они планируют взаимодействовать при проведении мониторинга качества молока и молочной продукции в организациях торговли, в том числе в торговых сетях.

Ранее проверки Роспотребнадзора показали, что в первом полугодии 2018 года доля импортной молочной продукции, не соответствующей предъявляемым требованиям, в том числе по показателям фальсификата, составила 6%. Подводя итоги проверок на фальсификат на молочном рынке в 2017 году, специалисты Роспотребнадзора выяснил, что доля фальсификата в молочной продукции в социальных учреждениях по итогам 2017 года сохранилась примерно на уровне 2016 года, в размере 20% от всего выявленного фальсификата.

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