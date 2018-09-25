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Северный Кавказ

Власти Дагестана намерены почти в два раза увеличить число машино-тракторных станций

В настоящее время функционирует 12 подобных объектов

МАХАЧКАЛА, 25 сентября. /ТАСС/. Власти Дагестана планируют почти вдвое увеличить количество машино-тракторных станций в республике - до 23. Об этом сообщил во вторник на сессии парламента региона глава республиканского правительства Артем Здунов.

"Мы приняли решение возобновить работы по созданию сети машино-тракторных станций. В этом году уже заработала машино-тракторная станция "Северная". В настоящее время функционирует 12 машино-тракторных станций, планируем довести указанный показатель до 23", - сказал Здунов.

По его словам, необходимо комплексное обновление парка сельскохозяйственной техники. "Выделенные из бюджета средства в размере 100 млн рублей на поддержку лизинговой деятельности позволили привлечь федеральные средства Росагролизинга в размере 400 млн рублей. Уже приобретено восемь комбайнов и две единицы кормоуборочной техники, но это капля в море", - добавил премьер-министр республики.

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РоссияСеверный КавказСКФОДагестан
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