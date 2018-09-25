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Генассамблея ООН - 2018

Макрон призвал Трампа не ограничивать экспорт иранской нефти

Французский лидер считает, что это приведет к росту цен на энергоресурсы

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп должен понять, что лишение Ирана возможности экспортировать нефть негативно повлияет на цену топливного сырья. Об этом заявил во вторник французский президент Эмманюэль Макрон на пресс-конференции в Нью-Йорке после своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН.

"Меня заинтересовали размышления президента Трампа относительно увеличения цены на нефть. Я думаю, что если он разовьет свою мысль до конца, то увидит, что для [снижения] цены на нефть было бы хорошо, чтобы Иран мог ее продавать", - сказал Макрон. "Это было бы хорошо для мира и для цены на нефть", - добавил он.

При этом президент Франции заметил, что "в вопросе о ценах на нефть всегда присутствует политика". "Но было бы лучше, если бы преобладала экономика", - считает Макрон.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - сделки, которая ограничивает ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. В начале июля директор отдела политического планирования Госдепартамента Брайан Хук объявил, что США намерены сократить "до нуля" нефтяные доходы Ирана с помощью энергетических санкций, которые, по его словам, будут возобновлены 4 ноября.

Как заявил Трамп во вторник в ходе выступления в ООН, США "работают со странами, приобретающими сырую нефть Ирана, чтобы существенно сократить объемы таких закупок".

Теги
СШАИранФранцияТрамп, ДональдМакрон, ЭмманюэльГенассамблея ООН - 2018
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