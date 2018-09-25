Глава Росавтодора считает перспективным развитие дороги из Грозного до Грузии

ГРОЗНЫЙ, 25 сентября. /ТАСС/. Росавтодор прорабатывает вопрос включения дороги, ведущей из Чечни к пункту пропуска в Грузию, на предмет включения в перечень объектов федерального значения. Об этом сообщил глава ведомства Роман Старовойт на открытии моста через реку Нетхой, построенного в чеченском селе Янди.
Строительство трассы, которая ведет из высокогорного Итум-Калинского района Чечни в Ахметовский район Грузии, было начато после завершения первой военной кампании в республике. Грузинская сторона заморозила строительство дороги в 1998 году. На сегодняшний день ТПП "Казбеги - Верхний Ларс" является единственным функционирующим пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии с Россией.
"Есть перспективы, мы прорабатываем вопрос включения этой дороги в перечень магистральной инфраструктуры, там также есть два мостовых сооружения. Параллельно мы прорабатываем вопрос о включении этой дороги в перечень федеральных объектов, так как она идет к международному пункту пропуска. Он пока не в полной мере работающий, но эти вопросы прорабатываются", - отметил Старовойт, отвечая на вопрос журналистов о перспективах ремонта дороги, пролегающий из Грозного до границы Грузии.
В свою очередь, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что регион готов к открытию дороги, как только будут достигнуты соглашения между Грузией и Россией.
"Мы всегда готовы, как только скажет руководство, проложим несколько километров дороги в сторону Грузии. Через Грузию можно строить железную дорогу, это выход в Турцию, Европу. Для развития северокавказского региона это очень хорошее направление. Уверен, это будет выгодно всем сторонам", - отметил Кадыров.