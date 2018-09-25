Калининградские власти предложили признать невостребованными не засеваемые три года земли

КАЛИНИНГРАД, 25 сентября. /ТАСС/. Министр сельского хозяйства Калиниградской области Наталья Шевцова во вторник на расширенном заседании комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации предложила признавать невостребованными земли, которые не используются юридическими лицами в течение трех и более лет. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.
"Министр озвучила предложение по совершенствованию земельного законодательства, связанное с признанием невостребованными земельных долей, находящихся у юридических лиц, которые не распорядились ими в течение трех и более лет, а также установления срока, в течение которого должны быть сформированы земельные участки из земельных долей и поставлены на кадастровый учет", - говорится в сообщении пресс-службы.
В Калининградской области насчитывается более 7 тыс. неиспользуемых земельных долей, расположенных на площади более 49 тыс. га, уточнила пресс-служба правительства области.
Министр отметила, что вопрос возвращения в оборот неиспользуемых сельхозугодий является одним из важнейших для развития сельского хозяйства. По ее словам, в области в период 2011-2017 годов в оборот было введено более 180 тыс. га сельхозземель. При этом 33% от общей площади по назначению не используется, а возвращение в производство не используемого в течение 10-15 лет земельного участка потребует вложений в размере до 200 тыс. рублей на гектар.
В ходе заседания Калининградской областной думе рекомендовали разработать и направить в Совет законодателей при Федеральном собрании РФ проект этой законодательной инициативы.