Помпео: США считают контрпродуктивным решение создать механизм для расчетов с Ираном

НЬЮ-ЙОРК, 25 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты разочарованы решением стран-участниц Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) создать специальный механизм для расчетов с Ираном в обход возобновляемых американских санкций. Как заявил во вторник госсекретарь США Майкл Помпео, выступая на конференции лоббистской НКО "Объединение против ядерного Ирана" (United Against Nuclear Iran), американская сторона считает этот шаг контрпродуктивным.
"К сожалению, вчера вечером я был обеспокоен и действительно глубоко разочарован, услышав, что оставшиеся стороны по [иранской] сделке объявили о создании специальной платежной системы для обхода санкций США. Это одна из самых контрпродуктивных мер, которые можно себе представить для регионального и глобального мира и безопасности", - отметил он.