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Северный Кавказ

Власти Дагестана планируют сократить госдолг региона на 2,3 млрд рублей до конца 2018 года

В 2017 были погашены кредиты перед Сбербанком, Россельхозбанком и СМП Банком

МАХАЧКАЛА, 25 сентября. /ТАСС/. Власти Дагестана до конца текущего года планируют сократить госдолг республики на 2,3 млрд рублей - до 9,9 млрд рублей. Об этом сообщил во вторник на сессии парламента региона глава республиканского правительства Артем Здунов.

"Проводится инвентаризация наших расходных обязательств, реализуются мероприятия по финансовому оздоровлению Республики Дагестан. Данная работа ведется, результаты будут учтены при формировании бюджета на 2019 год. Эти меры позволят нам сократить до конца года государственный долг с 12,2 млрд рублей до 9,9 млрд рублей", - сказал Здунов.

По его словам, в настоящее время все расходные обязательства, включая социальные, финансируются своевременно и в полном объеме.

Государственный долг Дагестана в 2017 году сократился на 3,5 млрд рублей и составил около 12 млрд. Были погашены кредиты перед Сбербанком, Россельхозбанком и СМП Банком, а также некоторые кредиты перед федеральным бюджетом, сообщил ранее ТАСС первый замминистра финансов Дагестана Али Исламов.

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