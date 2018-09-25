Медведев проведет встречу с премьером Финляндии в Хельсинки

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в среду на один день отправится в Хельсинки на встречу с финским коллегой Юхой Сипилей.

Как ранее сообщила пресс-служба российского кабинета министров, главы правительств "обсудят актуальные вопросы российско-финляндского торгово-экономического, научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества", а также выполнение "совместных промышленных, энергетических и инфраструктурных проектов и другие темы, представляющие взаимный интерес".

Нынешняя встреча премьеров станет четвертой за два года, Медведев едет в Финляндию по приглашению Сипили. "Регулярный насыщенный диалог является характерной чертой российско-финляндских отношений и продолжает активно развиваться", - отметил в беседе с ТАСС сотрудник аппарата правительства РФ.

По его оценке, "российско-финляндское сотрудничество носит взаимовыгодный и многоплановый характер, опирается на прочные торгово-экономические связи, совместную работу по обеспечению функционирования государственной границы между двумя странами, динамичное межрегиональное и приграничное сотрудничество, прямые контакты между людьми".

Экономические связи Москвы и Хельсинки

По данным кабинета министров РФ, "в 2017 году была преодолена наблюдавшаяся в 2014-2016 тенденция снижения товарооборота, по итогам года общий объем взаимной торговли составил $12,3 млрд, что выше аналогичного показателя 2016 на 37%". Положительная динамика сохраняется и в текущем году: за первое полугодие товарооборот составил $7,5 млрд, что превышает аналогичный показатель 2017 на 33%. Сейчас Россия занимает третью позицию после Германии и Швеции среди торговых партнеров Финляндии. Для координации взаимодействия действует межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству, очередное заседание которой пройдет 30 октября в Санкт-Петербурге.

По данным Банка России, на начало 2018 года объем финских прямых инвестиций в российскую экономику составил $4,4 млрд, а российских в Финляндию - ;3 млрд. Крупнейший финский инвестор - энергетический концерн "Фортум", общий объем вложений которого в России оценивается в $5 млрд. Всего на российском рынке активно работает свыше 400 финских фирм, прямо или косвенно вовлечены в торговлю с РФ около 7 тыс. финских компаний.

Крупнейшим российским инвестиционным проектом на территории Финляндии является строительство АЭС "Ханхикиви-1" на северо-западе страны с участием госкорпорации "Росатом" на основе российских технологий. Завершить проект планируется в 2024 году.

В российском кабмине также обратили внимание на тот факт, что в апреле Финляндия предоставила необходимые разрешения для прокладки в исключительной экономической зоне страны газопровода "Северный поток-2".

Содействовать контактам регионов призвана двусторонняя межправкомиссия по приграничному сотрудничеству, очередное заседание которой планируется провести до конца года в Финляндии.

Гуманитарные контакты

Собеседник ТАСС отметил развитие культурно-гуманитарного сотрудничества двух стран. Ежегодно проводится российско-финляндский Культурный форум. В 2018 году это мероприятие на тему "Формирование культурно-туристического продукта и устойчивый туризм" пройдет 27-30 сентября в городе Савонлинна.

"Высокой активностью отличаются взаимные поездки граждан. Российские граждане в 2017 году осуществили 3,33 млн поездок в Финляндию (рост на 15% к 2016)", - констатировал сотрудник аппарата правительства РФ. Согласно финской статистике, россияне по-прежнему возглавляют список иностранных туристов в Финляндии. Граждане Финляндии совершили в 2017 году 1,01 млн туристических поездок в Россию - на 23% меньше, чем в 2016.

Международные темы

По оценке представителя российского кабмина, Москва и Хельсинки "конструктивно взаимодействуют на площадке ООН, в других международных структурах, а также в региональных форматах на Севере Европы и в Арктике, таких, как Совет государств Балтийского моря, Совет Баренцева/ Евроарктического региона, Арктический совет, "Северное измерение".

В 2017-2019 годах Финляндия председательствует в Арктическом совете. По ее инициативе в этой организации разрабатывается ряд проектов, направленных на сохранение экосистемы Арктики и образа жизни ее коренных народов. Особое внимание уделяется проблеме сокращения выбросов черной сажи в целях защиты экосистемы арктического региона. Финляндия выступила с инициативой провести в начале 2019 года первый саммит глав государств и правительств стран-членов Арктического совета.