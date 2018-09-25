Вступает в силу закон о блокировке сомнительных операций по картам с согласия клиентов

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Банк России обяжет банки оценивать риски несанкционированных платежей по картам и счетам: в случае обнаружения признаков сомнительного перевода средств такая операция будет временно заблокирована с разрешения клиента; признаки осуществления перевода денежных средств без согласия клиента устанавливает регулятор. Соответствующий федеральный закон вступает в силу в среду.

Согласно закону кредитные организации будут обязаны блокировать кредитные карты и электронные переводы со счетов клиентов на срок до двух рабочих дней, если у банка возникнет подозрение в том, что операция совершена без согласия владельца счета. Блокировка будет производиться только с разрешения клиента, с которым банк будет обязан незамедлительно связаться по телефону или электронным каналам связи и сообщить ему о подозрительной операции.

Если клиент сообщит банку, что не совершал ту или иную операцию, перевод или средство платежа будут заблокированы и злоумышленники не смогут распорядиться денежными средствами. Если связаться с клиентом не удалось, счет замораживается на два рабочих дня и в течение этого времени клиент может отменить платеж. По истечению указанного срока счет автоматически разблокируется и деньги уходят по указанным реквизитам.

Как ранее поясняли в ЦБ РФ, в категорию сомнительных подпадают операции по переводу средств со счета юрлица на множество счетов физлиц в других регионах, а также операции с "нестандартным" назначением платежа и не свойственное конкретному клиенту финансовое поведение. К примеру, это может быть нестандартная покупка с карты пенсионера или снятие крупной суммы наличных. Банки также должны будут внедрить механизмы блокировки таких операций и внести изменения в действующие договоры с клиентами.

В свою очередь Банк России в ближайшее время разработает и опубликует перечень признаков операций, которые могут быть потенциально мошенническими.

По данным Банка России, в 2017 году в результате более 300 тыс. несанкционированных операций в России со счетов граждан похищено около 1 млрд рублей. Ежегодно число покушений на хищения растет, однако украденные суммы сокращаются. При этом в целом в 2017 году объем операций с использованием платежных карт увеличился на четверть по отношению к 2016 году - до 61 трлн рублей с 49 трлн рублей.