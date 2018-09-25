Лицензия на строительство АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии может быть выдана в 2019 году

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" и ее финские партнеры рассчитывают, что лицензия на строительство атомной электростанции (АЭС) "Ханхикиви-1" в Финляндии будет получена в 2019 году. Об этом говорится в материалах к визиту премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Финляндию 26 сентября.

"Проект сооружения АЭС "Ханхикиви-1" находится на стадии лицензирования. Лицензию на строительство получает заказчик и будущий оператор АЭС - Fennovoima. Финские партнеры проекта, компания Fennovoima, называют 2019 год в качестве целевого срока получения разрешения на строительство АЭС, и российские партнеры разделяют эту оценку и ориентируются на такой срок", - отмечается в документах.

Ранее в компании "Русатом Энерго Интернешнл" (управляет зарубежными проектами Росатома по строительству и эксплуатации АЭС) сообщали, что рассчитывают получить лицензию на строительство АЭС в Финляндии в 2018 году, хотя заказчик - Fennovoima - еще в 2017 году заявлял о переносе срока выдачи разрешения на 2019 год.

В материалах к визиту Медведева в Финляндию отмечается, что для ускорения подготовки и согласования документации для получения разрешительных документов на строительство АЭС российская сторона усовершенствовала подход в процессе получения лицензии, учитывая опыт работы в других странах.

"Усилена российская команда проекта, задействованы более 600 специалистов "Атомпроекта" и других профильных структур ГК "Росатом". Команда в составе около 100 ключевых специалистов переведена в проектный офис в Хельсинки для эффективной коммуникации с финскими партнерами", - говорится в документах.

В настоящее время на площадке будущей АЭС "Ханхикиви-1" продолжается подготовка: углубительные работы в прибрежной зоне, возведение гидросооружений, административных и бытовых зданий.

АЭС "Ханхикиви-1"

Контракт на сооружение АЭС в финской коммуне Пюхяйоки компания "Русатом Оверсиз" (преобразована в "Русатом Энерго Интернешнл") и Fennovoima подписали в 2013 году. В 2014 году Росатом приобрел 34% Fennovoima.

Заявка на строительство АЭС в правительство Финляндии была подана еще в 2015 году. Для ее одобрения нужно положительное заключение финского управления по радиационной и ядерной безопасности (STUK).

АЭС "Ханхикиви-1" мощностью 1,2 ГВт должна быть построена в 2024 году по российской технологии ВВЭР-1200.