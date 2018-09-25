Перед возобновлением санкций против Ирана США убедятся, что на рынке хватает нефти

НЬЮ-ЙОРК, 26 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты, прежде чем возобновить 4 ноября энергетические санкции в отношении Ирана, удостоверятся в том, что на рынке достаточно нефти. Об этом заявил во вторник на брифинге для журналистов спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.
"Прежде чем возобновить санкции, мы убедимся, что предложение на рынке нефти является достаточным", - цитирует Хука агентство Reuters.
В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - сделки, которая ограничивает ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. В начале июля Брайан Хук объявил, что США намерены сократить до нуля нефтяные доходы Ирана с помощью энергетических санкций, которые, по его словам, будут возобновлены 4 ноября.