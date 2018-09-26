{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: Qualcomm обвинила Apple в краже коммерческой информации для помощи конкурентам

Прямых доказательств предоставлено не было, отмечает телеканал CNBC
© AP Photo/Mark Schiefelbein, File

ТАСС, 26 сентября. Компания-производитель процессоров Qualcomm, являющаяся поставщиком комплектующих для продукции компании Apple, обвинила ее в краже информации, составляющей коммерческую тайну, для оказания помощи IT-гиганту Intel. Об этом во вторник сообщил телеканал CNBC со ссылкой на главного юрисконсульта Qualcomm Дональда Розенберга.

На эту тему

По данным телеканала, Qualcomm обвиняет Apple в том, что компания украла "огромное количество" конфиденциальной коммерческой информации для того, чтобы улучшить характеристики чипов компании Intel, которая производит микропроцессоры и является конкурентом Qualcomm. "Незаконное использование ценной коммерческой информации Qualcomm в попытках помочь конкуренту улучшить свою продукцию наносит непоправимый ущерб [Qualcomm] и должно быть прекращено", - приводит телеканал слова Розенберга.

Отмечается, что компания не предоставила прямых доказательств в поддержку своего обвинения.

Qualcomm занимается разработкой беспроводных средств связи и микроэлектроники. Компания производит процессоры Snapdragon для мобильных устройств. По данным отчетов Qualcomm, оборот компании в 2016 году составил $23,55 млрд, чистая прибыль - $5,7 млрд.

Теги
США
Пенсионный закон
В Приморье разработали комплекс мер по защите прав безработных предпенсионного возраста
Вопрос о содействии занятости граждан предпенсионного возраста обсуждался на трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
Читать полностью