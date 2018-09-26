В Приморье разработали комплекс мер по защите прав безработных предпенсионного возраста

ВЛАДИВОСТОК, 26 сентября. /ТАСС/. Департамент труда и социального развития Приморского края разработал комплекс мер по защите прав безработных предпенсионного возраста. Об этом сообщается на сайте администрации края.

"Комплекс мер по защите прав безработных предпенсионного возраста разработали в Приморье. <…> В частности, предлагается включить в коллективные договоры организаций положения о занятости работников предпенсионного возраста. <…> Большой блок изменений касается работодателей. Планируется усилить взаимодействие с Государственной инспекцией труда в Приморском крае по предприятиям и организациям, которые намереваются сократить численность работников, достигших возраста 50 лет и старше для женщин, 55 лет и старше для мужчин", - говорится в сообщении.

Вопрос о содействии занятости граждан предпенсионного возраста обсуждался на трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений под председательством вице-губернатора Павла Серебрякова.

"Сложившиеся стереотипы, причем как со стороны работодателей, так и со стороны самих граждан предпенсионного возраста, создают определенные барьеры к трудоустройству этой категории. С такими безработными необходимо работать адресно и по всем направлениям", - цитирует пресс-служба вице-губернатора.

Все изменения хотят закрепить в трехстороннем соглашении между профсоюзами, работодателями и администрацией Приморского края о регулировании социально- трудовых отношений на 2020-2022 годы. В рамках разработанного комплекса мер приморцы предпенсионного возраста смогут получить помощь квалифицированных психологов, им помогут в поиске подходящей работы и предложат различные формы трудоустройства (временные или общественные работы).