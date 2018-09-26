Власти Якутии сохранили льготы для лиц предпенсионного возраста

ЯКУТСК, 26 сентября. /ТАСС/. Парламент Якутии принял в среду поправки в региональный закон о социальной поддержке ветеранов труда, позволяющий сохранить льготы и компенсации для лиц предпенсионного возраста. Законопроект, инициированный врио главы Якутии Айсеном Николаевым, согласно интерактивной повестке заседания на сайте парламента, принят в окончательном чтении.

"В связи с тем, что есть принципиальная позиция [врио] главы республики [Айсена Николаева] о том, что меры социальной поддержки ветеранов труда не должны зависеть от изменений пенсионного возраста, принимаемых на федеральном уровне, внесена эта инициатива. [Поправки] направлены на сохранение льгот и компенсаций для ветеранов труда, достигших возраста 50 лет для женщин, 55 лет для мужчин, постоянно проживающих на территории республики", - сказала и. о. зампреда правительства Якутии Ольга Балабкина, выступая в парламенте.

По словам Балабкиной, льготы включают ежемесячные выплаты в размере 966 рублей, а также компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг на сумму 1604 рубля. "Объем средств, предусмотренных в бюджете республики составляет 3 млрд 558 млн рублей. По состоянию на 1 июня 2018 года, численность ветеранов труда, которые получают данные льготы, составляет 127 848 человек", - сказала она, отметив, что принятие закона не повлечет дополнительных расходов бюджета.

Согласно региональному законодательству, звание ветерана труда Якутии назначается лицам, имеющим не менее 40 лет страхового стажа для начисления пенсии для мужчин и не менее 35 лет для женщин.