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Глава Сахалинской области упразднил министерство торговли и продовольствия

Функции этого ведомства будут отданы региональному министерству сельского хозяйства

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Указ о ликвидации министерства торговли и продовольствия Сахалинской области подписал глава региона Олег Кожемяко.

Об этом сообщили ТАСС в областном правительстве.

"Его [министерства] функции будут отданы министерству сельского хозяйства Сахалинской области", - сказал собеседник агентства.

В самом министерстве ситуацию комментировать отказались, так как, по словам замминистра торговли и продовольствия области Юлии Шкарубо, в ведомстве никакого официального постановления еще нет.

Теги
Кожемяко, Олег НиколаевичРоссияСахалинская область
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