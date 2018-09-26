Глава Сахалинской области упразднил министерство торговли и продовольствия

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Указ о ликвидации министерства торговли и продовольствия Сахалинской области подписал глава региона Олег Кожемяко.

Об этом сообщили ТАСС в областном правительстве.

"Его [министерства] функции будут отданы министерству сельского хозяйства Сахалинской области", - сказал собеседник агентства.

В самом министерстве ситуацию комментировать отказались, так как, по словам замминистра торговли и продовольствия области Юлии Шкарубо, в ведомстве никакого официального постановления еще нет.