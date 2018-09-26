Арбитражный суд Москвы встал на строну РЖД и ФГК по делу о завышении ставок на полувагоны

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы постановил признать недействительным решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о признании ОАО "РЖД" и АО "Федеральной грузовой компании" (ФГК, дочерняя компания РЖД) нарушившими антимонопольное законодательство и выданные им предписания, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на материалы дела. То же произошло и с претензиями к агентским договорам.
Суд постановил, что в действиях антимонопольного ведомства есть "нарушения требований законодательства при проведении анализа товарного рынка, определении доминирующего положения лиц на товарном рынке". Также, цитирует "Ъ", суд указал, что "повышение ФГК ставок на предоставление полувагонов вызвано объективными обстоятельствами и не формирует состава установления монопольно высокой цены".
При определении границ рынка служба не учла его связь с рынками других стран с российской шириной колеи, отметил суд.
Суд не признал цену ФГК монопольно высокой, указав, что рентабельность ее услуг по предоставлению вагонов в 2016 году составляла 4-4,1%, по всем видам деятельности - 5,5% (у других крупных операторов - 10,6-15,7%), говорится в публикации.
По словам заместителя главы ФАС Сергея Пузыревского, ведомство подаст апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции.
В декабре 2017 года ТАСС сообщал, что ФАС признала ФГК и РЖД (Центр фирменного транспортного обслуживания) виновными в завышении цен на полувагоны в 2016 году. Тогда замглавы ФАС Александр Редько рассказал журналистам, что ставки оперирования выросли с 400-500 рублей в сутки летом 2016 года до 1400 рублей и выше, из-за чего возникла дополнительная нагрузка на экономику РФ в размере 200-250 млрд рублей. Представитель ФАС отметил, что это противоречит задаче РЖД по увеличению грузопотока и задаче правительства по ускорению экономического роста в России.