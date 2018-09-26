Минтранс: РЖД хотят получить компенсацию роста цен на дизельное топливо

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) считает возможным получить компенсацию за рост цен на дизельное топливо, сообщил журналистам замминистра транспорта РФ Алан Лушников.

"Коллеги из ОАО "Российские железные дороги" ставят вопрос о том, что ценовые колебания (в отношении дизтоплива - прим. ТАСС) должны быть компенсированы дополнительно, - сообщил Лушников. - Министерство сейчас обсуждает, нужно ли помимо индексации (роста грузовых тарифов - прим. ТАСС), еще как-то компенсировать избыточное ценовое давление".

"Когда мы обсуждали долгосрочный тариф, мы договаривались, что все вопросы, связанные с ценовым давлением, компания берет на себя, и за это компания оставляет у себя всю эффективность, которую она получает в связи с этой своей работой", - сказал он.

"Но коллеги не ожидали, что так будет топливо расти. Потери действительно достаточно серьезные. Мы пока не получали формализованных предложений, каким конкретно образом дополнительно рассчитывать размер этой компенсации ценового давления на компанию", - пояснил Лушников.

Весной цены на бензин и дизтопливо в России начали стремительно расти на фоне удорожания нефти и слабого рубля. Правительство приняло решение с 1 июня снизить акцизы на бензин и дизтопливо, а также не повышать ставки с 1 июля, как это предполагалось ранее.

Правительство также договорилось с нефтяными компаниями о "заморозке" цен на топливо на уровне 30 мая и увеличении поставок на внутренний рынок и пообещало повысить экспортные пошлины на нефтепродукты, если подорожание бензина продолжится.

РЖД могут направить прибыль на развитие

Лушников отметил, что РЖД могут получить возможность выплачивать дивиденды только на привилегированные акции - в таком случае средства от прибыли компания направит на свое развитие. Сейчас ожидается соответствующее решение президентской комиссии по ТЭК.

"При подготовке обсуждалось, что прибыль РЖД остается в распоряжении компании для того, чтобы инвестировать. Следствием этого стала позиция Минфина, что капитальные вложения РЖД больше не должны претендовать на государственную поддержку. В связи с этим в магистральном плане сейчас заложено, что те 200 млрд рублей, которые министерство рассчитывало выделить компании на ускорение движения контейнеров и увеличение транзита, РЖД возьмет из своих средств (которые могли пойти на дивиденды - прим. ТАСС)", - отметил замминистра.

Ранее глава РЖД Олег Белозеров говорил, что невозможность выплачивать дивиденды только по привилегированным акциям, направляя остальную прибыль на инвестиции, приведет к сокращению инвестпрограммы компании и невывозу около 300 млн т грузов.

Монополия просила оставить прибыль на ее балансе, разрешив платить дивиденды только по привилегированным акциям. В этом случае, по словам первого заместителя генерального директора РЖД Вадима Михайлова, компании не потребуется государственная поддержка для реализации инвестиционных проектов.

Как пояснял Лушников, речь идет о распределении прибыли в денежном выражении, тогда как дивиденды РЖД могут выплатить и в натуральной форме. В свою очередь, глава Росимущества Дмитрий Пристансков заявлял, что ведомство будет настаивать на выплатах дивидендов по всем видам акций.

По итогам 2017 год РЖД направили на выплату дивидендов 50,03% чистой прибыли по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), или 8 млрд 755 млн рублей, в том числе 8 млрд 750 млн рублей на дивиденды по обыкновенным акциям и 5 млн рублей - по привилегированным. Оставить в распоряжении компании решено 44,97% прибыли, или 7 млрд 870 млн рублей, которые будут направлены на модернизацию железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. На эту сумму соответственно уменьшатся обязательства федерального бюджета по финансированию проекта. Чистая прибыль РЖД по РСБУ в 2017 году выросла в 2,7 раза - до 17,5 млрд рублей.