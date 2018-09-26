Евразийский экономический союз может через два года получить статус наблюдателя в ВТО

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Процедура получения Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) статуса наблюдателя во Всемирной торговой организации (ВТО) может занять около двух лет. Об этом сообщил в интервью ТАСС председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян.

"Сначала мы должны получить согласие наших стран, потом представим это предложение главам государств. После того, как они дадут свое согласие, обратимся во Всемирную торговую организацию. Думаю, максимум два года", - сказал он.

Саркисян подчеркнул, что четыре страны из пяти членов Евразийского экономического союза являются полноправными членами ВТО. Это означает, что когда на площадках ВТО разворачивается дискуссия по тем или иным вопросам таможенных пошлин или препятствий во взаимной торговле, эти страны самостоятельно не могут вести такие переговоры, так как эти полномочия переданы наднациональному органу - ЕЭК.

"И нас тоже приглашают наши страны - Кыргызстан, Армения - участвовать в этих дискуссиях, чтобы представлять общую позицию Евразийского экономического союза, потому что они не могут сейчас самостоятельно принимать решение по понижению или повышению тарифов. А так как и Кыргызстан, и Армения были сначала членами Всемирной торговой организации, а потом стали участниками Евразийского экономического союза, то здесь возникают определенные вопросы, по которым нужны решения, согласованные со всеми странами. И с этой точки зрения, конечно же, наше участие на площадке Всемирной торговой организации будет эффективным и полезным для всех", - пояснил председатель коллегии ЕЭК.