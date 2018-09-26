Суд в Татарстане продлил конкурсное производство в отношении Спурт банка на полгода

КАЗАНЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Татарстана продлил процедуру конкурсного производства в отношении обанкротившегося Спурт банка (Татарстан) на шесть месяцев, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Продлить процедуру конкурсного производства в отношении Спурт банка на шесть месяцев до 27 марта 2019 года", - огласила решение судья.

Как сообщалось, Центробанк с 21 июля 2017 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Спурт банка, позднее Арбитражный суд Татарстана признал кредитную организацию банкротом и открыл конкурсное производство. Согласно данным отчетности, по величине активов банк на 1 июля 2017 года занимал 183 место в банковской системе РФ. По данным ЦБ, при неудовлетворительном качестве активов Спурт банк неадекватно оценивал принятые риски.

Позже следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего председателя правления Спурт банка по подозрению в фальсификации отчетности кредитной организации. Кроме того, один из акционеров признанного банкротом Спурт банка Евгения Даутова стала фигурантом уголовного дела о незаконном выводе из кредитной организации почти 240 млн рублей.