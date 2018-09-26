Сенаторы 8 октября обсудят на парламентских слушаниях параметры бюджета на трехлетку

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Парламентские слушания, посвященные параметрам проекта федерального бюджета на 2019 год и плановые 2020-2021 годы, пройдут в Совете Федерации 8 октября. Об этом сообщила в среду председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

"Прежде всего, в текущую сессию предстоит большая работа над бюджетом. 3 октября в Совете Федерации состоится "правительственный час" с участием министра экономического развития Максима Станиславовича Орешкина. 8 октября мы рассмотрим параметры бюджета в формате наших традиционных парламентских слушаний", - сказала Матвиенко, открывая осеннюю сессию Совфеда.

Она напомнила, что 20 сентября правительство РФ одобрило проект федерального бюджета, из которого "уже сейчас понятно, что значительная часть средств будет направлена на социальные расходы".

Матвиенко напомнила неизменную позицию сенаторов, что стране нужен бюджет развития, "а развитие нашего федеративного государства можно обеспечить только при условии сильных и самодостаточных регионов". Она призвала коллег добиться отражения в главном финансовом документе страны принципиальных позиций регионов и Совета Федерации.

"Также хочу подчеркнуть, что как палата регионов мы должны и дальше уделять особое внимание совершенствованию межбюджетных отношений, продвигать активно внедрение стандарта благополучия. Также важно внимательно следить за ходом реализации программы реструктуризации задолженности субъектов Федерации и разработки комплекса мер помощи регионам с высоким уровнем долговой нагрузки", - сказала спикер Совфеда.